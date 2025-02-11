Варвара Дмитриевна 01.12.1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Варвара Дмитриевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.12.1835, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Анна Филипова1807 г.р.
Отец
Дмитрий Иванов1798 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1835

Отец: Дмитрий Иванов

Мать: Анна Филипова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Смерть
Неизвестно

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