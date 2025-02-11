Варвара Дмитриевна
женский, родилась 01.12.1835, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАнна Филипова1807 г.р.
ОтецДмитрий Иванов1798 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1835
Отец: Дмитрий Иванов
Мать: Анна Филипова
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно