Анна Филипова 1807 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Филипова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1807

умерла 11.05.1867, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Дмитрий Иванов1798 г.р.
Дети
Иванов Аким Дмитриев1822 г.р.
Гаврила Дмитриев20.03.1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.07.1819

Муж: Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Иванов Аким Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.03.1825

Сын: Гаврила Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.10.1831

Сын: Сергей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
20.11.1832

Сын: Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34

Рождение ребёнка
01.12.1835

Дочь: Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Дмитриев-Иванов Игнатий Отставной Солдат Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30

Смерть
11.05.1867
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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