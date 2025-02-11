Анна Филипова
женский, родилась 1807
умерла 11.05.1867, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Дмитрий Иванов1798 г.р.
Дети
Иванов Аким Дмитриев1822 г.р.
Гаврила Дмитриев20.03.1825 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.07.1819
Муж: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иванов Аким Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
20.03.1825
Сын: Гаврила Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
01.10.1831
Сын: Сергей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
20.11.1832
Сын: Яков Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
01.12.1835
Дочь: Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Дмитриев-Иванов Игнатий Отставной Солдат Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
11.05.1867