Аксинья Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья Дементьева

Аксинья Дементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

13.08.1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Андреев

Рождение ребёнка
1798

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Рождение ребёнка
1800

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Смерть
13.08.1805
Рождение ребёнка
1808

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Мы используем куки для улучшения работы сайта.