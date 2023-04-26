Аксинья Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти13.08.1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1798
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1800
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Смерть
13.08.1805
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев