Акулина Степанова 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Акулина Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1814, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
(Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов1771 г.р.
Мать
(Ксения Иванова) Аксинья Иванова / Ксения Иванова1776 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: (Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов

Мать: (Ксения Иванова) Аксинья Иванова / Ксения Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Смерть
Неизвестно

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