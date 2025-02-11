Акулина Степанова
женский, родилась 1814, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Отец(Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов1771 г.р.
Мать(Ксения Иванова) Аксинья Иванова / Ксения Иванова1776 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: (Савелий Наумов) (Савелий Наумов) Степан Ларионов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно