Тюляева Прасковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюляева Прасковья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

07.03.1884

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ксения Терентьевна

Отец ребёнка: Тюляев Св. 27.01.1857 Терентий Степанов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрена Терентьевна

Отец ребёнка: Тюляев Св. 27.01.1857 Терентий Степанов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Тюлеев Константин Терентьевич

Отец ребёнка: Тюляев Св. 27.01.1857 Терентий Степанов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Федосья Терентьевна

Отец ребёнка: Тюляев Св. 27.01.1857 Терентий Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюляев Св. 27.01.1857 Терентий Степанов

Смерть
07.03.1884
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