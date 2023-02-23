Тюляева Прасковья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти07.03.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ксения Терентьевна
Отец ребёнка: Тюляев Св. 27.01.1857 Терентий Степанов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрена Терентьевна
Отец ребёнка: Тюляев Св. 27.01.1857 Терентий Степанов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Тюлеев Константин Терентьевич
Отец ребёнка: Тюляев Св. 27.01.1857 Терентий Степанов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Федосья Терентьевна
Отец ребёнка: Тюляев Св. 27.01.1857 Терентий Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1884