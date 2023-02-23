из Канадея Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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из Канадея Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Никита Романов

Отец ребёнка: Роман Васильев

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кузьма Романов

Отец ребёнка: Роман Васильев

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Февронья Романова

Отец ребёнка: Роман Васильев

Рождение ребёнка
1790

Сын: Макар Романович

Отец ребёнка: Роман Васильев

Рождение ребёнка
1793

Сын: Антон Романович

Отец ребёнка: Роман Васильев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Дорогов (м.глушица) Максим Романович

Отец ребёнка: Роман Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Васильев

Смерть
Неизвестно
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