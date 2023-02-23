из Канадея Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Никита Романов
Отец ребёнка: Роман Васильев
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кузьма Романов
Отец ребёнка: Роман Васильев
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Февронья Романова
Отец ребёнка: Роман Васильев
Рождение ребёнка
1790
Сын: Макар Романович
Отец ребёнка: Роман Васильев
Рождение ребёнка
1793
Сын: Антон Романович
Отец ребёнка: Роман Васильев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Дорогов (м.глушица) Максим Романович
Отец ребёнка: Роман Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман Васильев
Смерть
Неизвестно