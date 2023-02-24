Макар Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Роман Васильев
Бракосочетание
27.01.1805
Жена: Аксинья Ефимова
Канадей
Рождение ребёнка
1808
Сын: Никонор Макарович
Мать ребёнка: Аксинья Ефимова
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Аксинья Ефимова
Смерть
1812
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Прасковья Макаровна
Мать ребёнка: Аксинья Ефимова