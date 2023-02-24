Макар Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Роман Васильев

Мать: Из Канадея Ирина Ивановна

Бракосочетание
27.01.1805

Жена: Аксинья Ефимова

Канадей
Рождение ребёнка
1808

Сын: Никонор Макарович

Мать ребёнка: Аксинья Ефимова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Дорогов Семен Макарович

Мать ребёнка: Аксинья Ефимова

Смерть
1812
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Прасковья Макаровна

Мать ребёнка: Аксинья Ефимова

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