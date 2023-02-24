Дорогов Семен Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти04.12.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Макар Романович
Мать: Аксинья Ефимова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Дорогов Капитон Семенович
Мать ребёнка: Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Дорогов (тямой?) Илья Семенович
Мать ребёнка: Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
23.03.1844
Сын: Гаврил Семенович
Мать ребёнка: Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
23.03.1845
Сын: Гаврил Семенович
Мать ребёнка: Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Семен Семенович
Мать ребёнка: Акулина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Максимовна
Смерть
04.12.1881