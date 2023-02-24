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Дорогов Семен Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

04.12.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Макар Романович

Мать: Аксинья Ефимова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Дорогов Капитон Семенович

Мать ребёнка: Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Дорогов (тямой?) Илья Семенович

Мать ребёнка: Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
23.03.1844

Сын: Гаврил Семенович

Мать ребёнка: Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
23.03.1845

Сын: Гаврил Семенович

Мать ребёнка: Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Семен Семенович

Мать ребёнка: Акулина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Максимовна

Смерть
04.12.1881
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