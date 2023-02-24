Дорогов Капитон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти01.03.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Дорогов Семен Макарович
Мать: Акулина Максимовна
Рождение ребёнка
10.03.1867
Дочь: Дарья Капитоновна
Мать ребёнка: Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
25.07.1869
Дочь: Анна Капитоновна
Мать ребёнка: Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1877
Мать ребёнка: Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
26.01.1880
Сын: Дорогов Григорий Капитонович
Мать ребёнка: Акулина Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Трофимовна
Смерть
01.03.1884
Причина смерти: Рак