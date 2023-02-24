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Дорогов Капитон Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

01.03.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Дорогов Семен Макарович

Мать: Акулина Максимовна

Рождение ребёнка
10.03.1867

Дочь: Дарья Капитоновна

Мать ребёнка: Василиса Трофимовна

Рождение ребёнка
25.07.1869

Дочь: Анна Капитоновна

Мать ребёнка: Василиса Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Дорогов Аким Капитонович

Мать ребёнка: Василиса Трофимовна

Рождение ребёнка
26.01.1880

Сын: Дорогов Григорий Капитонович

Мать ребёнка: Акулина Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Трофимовна

Смерть
01.03.1884
Причина смерти: Рак
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