Василиса Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Федор (приемыш)

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
10.03.1867

Дочь: Дарья Капитоновна

Отец ребёнка: Дорогов Капитон Семенович

Рождение ребёнка
25.07.1869

Дочь: Анна Капитоновна

Отец ребёнка: Дорогов Капитон Семенович

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Дорогов Аким Капитонович

Отец ребёнка: Дорогов Капитон Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов Капитон Семенович

Смерть
Неизвестно
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