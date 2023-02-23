Василиса Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Федор (приемыш)
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
10.03.1867
Дочь: Дарья Капитоновна
Отец ребёнка: Дорогов Капитон Семенович
Рождение ребёнка
25.07.1869
Дочь: Анна Капитоновна
Отец ребёнка: Дорогов Капитон Семенович
Рождение ребёнка
Около 1877
Отец ребёнка: Дорогов Капитон Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно