Трофим Никитин 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Трофим Никитин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1797, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер 13.08.1871, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Отец
НикитаДо 1779 г.р.
Супруги
Мария Григорьева1797 г.р.
Дети
Евдокия Трофимова1822 г.р.
Иван Трофимов1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Никита

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Григорьева

Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Трофимов

Мать ребёнка: Мария Григорьева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Трофимова

Мать ребёнка: Мария Григорьева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кузьма Трофимов

Мать ребёнка: Мария Григорьева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1829

Сын: Яков Трофимов

Мать ребёнка: Мария Григорьева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дорогова Василиса Трофимовна

Мать ребёнка: Мария Григорьева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

12

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

12

Смерть
13.08.1871
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Причина смерти: Натурально

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