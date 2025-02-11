Трофим Никитин
мужской, родился 1797, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер 13.08.1871, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
ОтецНикитаДо 1779 г.р.
Супруги
Мария Григорьева1797 г.р.
Дети
Евдокия Трофимова1822 г.р.
Иван Трофимов1822 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Трофимов
Мать ребёнка: Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Трофимова
Мать ребёнка: Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кузьма Трофимов
Мать ребёнка: Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1829
Сын: Яков Трофимов
Мать ребёнка: Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дорогова Василиса Трофимовна
Мать ребёнка: Мария Григорьева
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
13.08.1871