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Акулина Максимовна

Место рождения

д. Самодуровка, Хвалынского уезда

Дата рождения

1809

Дата смерти

15.03.1881

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Самодуровка, Хвалынского уезда
Бракосочетание
16.06.1833

Муж: Дорогов Семен Макарович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Дорогов Капитон Семенович

Отец ребёнка: Дорогов Семен Макарович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Дорогов (тямой?) Илья Семенович

Отец ребёнка: Дорогов Семен Макарович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1844

Сын: Гаврил Семенович

Отец ребёнка: Дорогов Семен Макарович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1845

Сын: Гаврил Семенович

Отец ребёнка: Дорогов Семен Макарович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Дорогов Семен Макарович

Рождение ребёнка
19.05.1849

Сын: Семен Семенович

Отец ребёнка: Дорогов Семен Макарович

Смерть
15.03.1881
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