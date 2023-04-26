Акулина Максимовна
Место рожденияд. Самодуровка, Хвалынского уезда
Дата рождения1809
Дата смерти15.03.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Самодуровка, Хвалынского уезда
Бракосочетание
16.06.1833
Рождение ребёнка
1838
Сын: Дорогов Капитон Семенович
Отец ребёнка: Дорогов Семен Макарович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Дорогов (тямой?) Илья Семенович
Отец ребёнка: Дорогов Семен Макарович
Рождение ребёнка
23.03.1844
Сын: Гаврил Семенович
Отец ребёнка: Дорогов Семен Макарович
Рождение ребёнка
23.03.1845
Сын: Гаврил Семенович
Отец ребёнка: Дорогов Семен Макарович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Дорогов Семен Макарович
Рождение ребёнка
19.05.1849
Сын: Семен Семенович
Отец ребёнка: Дорогов Семен Макарович
Смерть
15.03.1881