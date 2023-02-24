Дорогов (Тямой?) Илья Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогов (Тямой?) Илья Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

До 1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Дорогов Семен Макарович

Мать: Акулина Максимовна

Бракосочетание
30.?.1861

Жена: Марфа Захарова

Рождение ребёнка
04.07.1864

Дочь: Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Марфа Захарова

Рождение ребёнка
26.10.1866

Сын: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин

Мать ребёнка: Марфа Захарова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1873

Дочь: Ефросинья Ильинична

Мать ребёнка: Марфа Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Захарова

Смерть
До 1916
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