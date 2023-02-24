Дорогов (Тямой?) Илья Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиДо 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Дорогов Семен Макарович
Мать: Акулина Максимовна
Бракосочетание
30.?.1861
Жена: Марфа Захарова
Рождение ребёнка
04.07.1864
Дочь: Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Марфа Захарова
Рождение ребёнка
26.10.1866
Сын: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин
Мать ребёнка: Марфа Захарова
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1873
Дочь: Ефросинья Ильинична
Мать ребёнка: Марфа Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Захарова
Смерть
До 1916