Дойкина (Дойкина) Марфа Захарова

(Дойкина) Марфа Захарова
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти23.07.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Дойкин Захар Яковлев
Мать: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
30.?.1861
Рождение ребёнка
04.07.1864
Дочь: Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Дорогов (тямой?) Илья Семенович
Рождение ребёнка
26.10.1866
Сын: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин
Отец ребёнка: Дорогов (тямой?) Илья Семенович
Рождение ребёнка
28.06.1873
Дочь: Ефросинья Ильинична
Отец ребёнка: Дорогов (тямой?) Илья Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.07.1916