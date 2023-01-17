Дойкина (Дойкина) Марфа Захарова

(Дойкина) Марфа Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Дойкина) Марфа Захарова

(Дойкина) Марфа Захарова

avatar

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

23.07.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Дойкин Захар Яковлев

Мать: Пелагея Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1861

Муж: Дорогов (тямой?) Илья Семенович

Рождение ребёнка
04.07.1864

Дочь: Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Дорогов (тямой?) Илья Семенович

Рождение ребёнка
26.10.1866

Сын: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин

Отец ребёнка: Дорогов (тямой?) Илья Семенович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1873

Дочь: Ефросинья Ильинична

Отец ребёнка: Дорогов (тямой?) Илья Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов (тямой?) Илья Семенович

Смерть
23.07.1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close