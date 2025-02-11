Пелагея Ивановна
женский, родилась 1804, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Дети
Дойкин Игнатий Захаров1823 г.р.
Дойкин Михаил Захаров28.09.1829 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Дойкин Захар Яковлев
Рождение ребёнка
28.09.1829
Отец ребёнка: Дойкин Захар Яковлев
Рождение ребёнка
20.06.1832
Сын: Дойкин Иван Захаров
Отец ребёнка: Дойкин Захар Яковлев
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
20.01.1836
Сын: Дойкин Мать Авдотья Яковлевна Иван Захаров
Отец ребёнка: Дойкин Захар Яковлев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Дойкина (Дойкина) Марфа Захарова
Отец ребёнка: Дойкин Захар Яковлев
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно