Пелагея Ивановна 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1804, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Дети
Дойкин Игнатий Захаров1823 г.р.
Дойкин Михаил Захаров28.09.1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1823

Сын: Дойкин Игнатий Захаров

Отец ребёнка: Дойкин Захар Яковлев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.09.1829

Сын: Дойкин Михаил Захаров

Отец ребёнка: Дойкин Захар Яковлев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.06.1832

Сын: Дойкин Иван Захаров

Отец ребёнка: Дойкин Захар Яковлев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Рождение ребёнка
20.01.1836

Сын: Дойкин Мать Авдотья Яковлевна Иван Захаров

Отец ребёнка: Дойкин Захар Яковлев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Дойкина (Дойкина) Марфа Захарова

Отец ребёнка: Дойкин Захар Яковлев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Смерть
Неизвестно

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