Дойкин Игнатий Захаров 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Дойкин Игнатий Захаров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1823, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 16.08.1882, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Дойкин Захар Яковлев03.09.1803 г.р.
Мать
Пелагея Ивановна1804 г.р.
Супруги
Дойкина Марья Николаева1822 г.р.
Дети
(Дойкина) Фекла Игнатиева15.09.1843 г.р.
Демидкина (Дойкина) Анисья Игнатова1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Дойкин Захар Яковлев

Мать: Пелагея Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дойкина Марья Николаева

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Рождение ребёнка
15.09.1843

Дочь: (Дойкина) Фекла Игнатиева

Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Демидкина (Дойкина) Анисья Игнатова

Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.05.1848

Дочь: (Дойкина) Федосья Игнатьевна

Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Рождение ребёнка
03.01.1851

Дочь: (Дойкина) Татьяна Игнатьевна

Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.01.1851

Сын: Дойкин Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.04.1853

Сын: Дойкин Василий Игнатьев

Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.10.1855

Сын: Дойкин Игнатий Игнатьев

Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.10.1855

Сын: Дойкин Андрей Игнатьев

Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.10.1855

Сын: Дойкин Тройня Игнатий Игнатьев

Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Дойкина) Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Рождение ребёнка
19.02.1860

Сын: Дойкин Тарас Игнатьевич

Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.01.1865

Сын: Дойкин Лаврентий Игнатьевич

Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
16.08.1882
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от излишнего употребления вина

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