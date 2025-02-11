Дойкин Игнатий Захаров
мужской, родился 1823, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 16.08.1882, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДойкин Захар Яковлев03.09.1803 г.р.
МатьПелагея Ивановна1804 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Дойкин Захар Яковлев
Мать: Пелагея Ивановна
Жена: Дойкина Марья Николаева
Дочь: (Дойкина) Фекла Игнатиева
Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева
Дочь: Демидкина (Дойкина) Анисья Игнатова
Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева
Дочь: (Дойкина) Федосья Игнатьевна
Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева
Дочь: (Дойкина) Татьяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева
Сын: Дойкин Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева
Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева
Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева
Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева
Сын: Дойкин Тройня Игнатий Игнатьев
Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева
Дочь: (Дойкина) Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева
Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева
Сын: Дойкин Лаврентий Игнатьевич
Мать ребёнка: Дойкина Марья Николаева