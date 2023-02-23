Дойкина Марья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1843
Дочь: Фекла Игнатиева
Отец ребёнка: Дойкин Игнатий Захаров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Дойкин Игнатий Захаров
Рождение ребёнка
22.05.1848
Дочь: Федосья Игнатьевна
Отец ребёнка: Дойкин Игнатий Захаров
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Дойкин Игнатий Захаров
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Дойкин Игнатий Захаров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Дойкин Игнатий Захаров
Рождение ребёнка
19.02.1860
Отец ребёнка: Дойкин Игнатий Захаров
Рождение ребёнка
25.01.1865
Сын: Дойкин Лаврентий Игнатьевич
Отец ребёнка: Дойкин Игнатий Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно