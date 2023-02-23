Дойкина Марья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкина Марья Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1843

Дочь: Фекла Игнатиева

Отец ребёнка: Дойкин Игнатий Захаров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Дойкин Игнатий Захаров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1848

Дочь: Федосья Игнатьевна

Отец ребёнка: Дойкин Игнатий Захаров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Дойкин Игнатий Захаров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Дойкин Василий Игнатьев

Отец ребёнка: Дойкин Игнатий Захаров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Дойкин Игнатий Захаров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1860

Сын: Дойкин Тарас Игнатьевич

Отец ребёнка: Дойкин Игнатий Захаров

Рождение ребёнка
25.01.1865

Сын: Дойкин Лаврентий Игнатьевич

Отец ребёнка: Дойкин Игнатий Захаров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дойкин Игнатий Захаров

Смерть
Неизвестно
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