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Дойкин Василий Игнатьев

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Дойкин Игнатий Захаров

Мать: Дойкина Марья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1872

Жена: Дойкина Степанида Алексеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1873

Дочь: Атякшев Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Дойкина Степанида Алексеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1879

Сын: Дойкин Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Дойкина Степанида Алексеева

Рождение ребёнка
09.01.1881

Сын: Дойкин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Дойкина Степанида Алексеева

Рождение ребёнка
23.01.1884

Сын: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев

Мать ребёнка: Дойкина Степанида Алексеева

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1886

Дочь: Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Дойкина Степанида Алексеева

Рождение ребёнка
28.04.1889

Сын: Дойкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Дойкина Степанида Алексеева

Рождение ребёнка
24.08.1891

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Дойкина Степанида Алексеева

Рождение ребёнка
16.08.1893

Дочь: Васса Васильевна

Мать ребёнка: Дойкина Степанида Алексеева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Род Шалагина Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Дойкина Степанида Алексеева

Смерть
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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