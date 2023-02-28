Дойкина (Сорокина - Никашкина) Степанида Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДойкина (Сорокина - Никашкина) Степанида Алексеева

Дойкина (Сорокина - Никашкина) Степанида Алексеева

avatar

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Сорокин - Никашкин Алексей Никитин

Мать: Агафья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1872

Муж: Дойкин Василий Игнатьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1873

Дочь: Атякшев Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Дойкин Василий Игнатьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1879

Сын: Дойкин Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Дойкин Василий Игнатьев

Рождение ребёнка
09.01.1881

Сын: Дойкин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Дойкин Василий Игнатьев

Рождение ребёнка
23.01.1884

Сын: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев

Отец ребёнка: Дойкин Василий Игнатьев

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1886

Дочь: Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Дойкин Василий Игнатьев

Рождение ребёнка
28.04.1889

Сын: Дойкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Дойкин Василий Игнатьев

Рождение ребёнка
24.08.1891

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Дойкин Василий Игнатьев

Рождение ребёнка
16.08.1893

Дочь: Васса Васильевна

Отец ребёнка: Дойкин Василий Игнатьев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Род Шалагина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Дойкин Василий Игнатьев

Смерть
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close