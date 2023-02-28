Дойкина (Сорокина - Никашкина) Степанида Алексеева
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
08.?.1872
Рождение ребёнка
12.10.1873
Дочь: Атякшев Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Дойкин Василий Игнатьев
Рождение ребёнка
18.02.1879
Сын: Дойкин Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Дойкин Василий Игнатьев
Рождение ребёнка
09.01.1881
Сын: Дойкин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Дойкин Василий Игнатьев
Рождение ребёнка
23.01.1884
Сын: Дойкин Кр-Ся В Канадее Иван Васильев
Отец ребёнка: Дойкин Василий Игнатьев
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1886
Дочь: Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Дойкин Василий Игнатьев
Рождение ребёнка
28.04.1889
Сын: Дойкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Дойкин Василий Игнатьев
Рождение ребёнка
24.08.1891
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Дойкин Василий Игнатьев
Рождение ребёнка
16.08.1893
Дочь: Васса Васильевна
Отец ребёнка: Дойкин Василий Игнатьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Род Шалагина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Дойкин Василий Игнатьев
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно