Сорокин - Никашкин Алексей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин - Никашкин Алексей Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Дмитриевич Никита Дмитриевич

Мать: Ирина Егорова

Рождение ребёнка
05.11.1845

Сын: Сорокин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1848

Сын: Никашкин- Сорокин Федот Алексеевич

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сорокин Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дойкина Степанида Алексеева

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Евлампия Алексеевна

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1860

Дочь: Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева - Никашкина Авдотья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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