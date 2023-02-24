Сорокин - Никашкин Алексей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Дмитриевич Никита Дмитриевич
Мать: Ирина Егорова
Рождение ребёнка
05.11.1845
Сын: Сорокин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
15.05.1848
Сын: Никашкин- Сорокин Федот Алексеевич
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сорокин Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дойкина Степанида Алексеева
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Евлампия Алексеевна
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
21.01.1860
Дочь: Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно