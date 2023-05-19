(Сорокина - Никашкина) Евлампия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1856
Рождение ребёнка
22.12.1879
Отец ребёнка: Дорогов Мирон Николаевич
Рождение ребёнка
15.03.1881
Дочь: Матрена Мироновна
Отец ребёнка: Дорогов Мирон Николаевич
Рождение ребёнка
20.04.1885
Дочь: Александра Мироновна
Отец ребёнка: Дорогов Мирон Николаевич
Рождение ребёнка
01.09.1888
Дочь: Марфа Мироновна
Отец ребёнка: Дорогов Мирон Николаевич
Рождение ребёнка
11.09.1891
Отец ребёнка: Дорогов Мирон Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно