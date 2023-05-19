(Сорокина - Никашкина) Евлампия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сорокина - Никашкина) Евлампия Алексеевна

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.10.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1856

Отец: Сорокин - Никашкин Алексей Никитин

Мать: Агафья Николаева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.12.1879

Сын: Дорогов Игнатий Мироович

Отец ребёнка: Дорогов Мирон Николаевич

Рождение ребёнка
15.03.1881

Дочь: Матрена Мироновна

Отец ребёнка: Дорогов Мирон Николаевич

Рождение ребёнка
20.04.1885

Дочь: Александра Мироновна

Отец ребёнка: Дорогов Мирон Николаевич

Рождение ребёнка
01.09.1888

Дочь: Марфа Мироновна

Отец ребёнка: Дорогов Мирон Николаевич

Рождение ребёнка
11.09.1891

Сын: Дорогов Кузьма Миронович

Отец ребёнка: Дорогов Мирон Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов Мирон Николаевич

Смерть
Неизвестно
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