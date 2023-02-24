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Дорогов Мирон Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1860

Отец: Дорогов Николай Андреевич

Мать: Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
22.12.1879

Сын: Дорогов Игнатий Мироович

Мать ребёнка: Евлампия Алексеевна

Рождение ребёнка
15.03.1881

Дочь: Матрена Мироновна

Мать ребёнка: Евлампия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.04.1885

Дочь: Александра Мироновна

Мать ребёнка: Евлампия Алексеевна

Рождение ребёнка
01.09.1888

Дочь: Марфа Мироновна

Мать ребёнка: Евлампия Алексеевна

Рождение ребёнка
11.09.1891

Сын: Дорогов Кузьма Миронович

Мать ребёнка: Евлампия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евлампия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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