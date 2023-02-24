Дорогов Мирон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1860
Отец: Дорогов Николай Андреевич
Мать: Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
22.12.1879
Мать ребёнка: Евлампия Алексеевна
Рождение ребёнка
15.03.1881
Дочь: Матрена Мироновна
Мать ребёнка: Евлампия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.04.1885
Дочь: Александра Мироновна
Мать ребёнка: Евлампия Алексеевна
Рождение ребёнка
01.09.1888
Дочь: Марфа Мироновна
Мать ребёнка: Евлампия Алексеевна
Рождение ребёнка
11.09.1891
Мать ребёнка: Евлампия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евлампия Алексеевна
Смерть
Неизвестно