(Дорогова) Матрена Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дорогова) Матрена Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1881

Дата смерти

10.12.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1881

Отец: Дорогов Мирон Николаевич

Мать: Евлампия Алексеевна

Бракосочетание
23.?.1900

Муж: Кизирев Павел Федорович

Рождение ребёнка
20.07.1901

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович

Рождение ребёнка
24.01.1904

Дочь: Чавкина Анна Павловна

Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович

Рождение ребёнка
03.04.1906

Дочь: Вирясова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович

Рождение ребёнка
04.09.1909

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кизерев (чарджоу) Св Во 21.04.1939 Петр Павлович

Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович

Рождение ребёнка
22.02.1912

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович

Рождение ребёнка
18.10.1914

Сын: Кизирев Яков Павлович

Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович

Рождение ребёнка
14.05.1917

Сын: Кизирев Константин Павлович

Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович

Рождение ребёнка
14.02.1922

Дочь: Логинова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович

Рождение ребёнка
25.10.1924

Сын: Кизирев Яков Павлович

Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович

Смерть
10.12.1944
Никитино Барановский р-н Ульяновская область
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