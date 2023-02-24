(Дорогова) Матрена Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1881
Дата смерти10.12.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1881
Отец: Дорогов Мирон Николаевич
Мать: Евлампия Алексеевна
Бракосочетание
23.?.1900
Рождение ребёнка
20.07.1901
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович
Рождение ребёнка
24.01.1904
Дочь: Чавкина Анна Павловна
Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович
Рождение ребёнка
03.04.1906
Дочь: Вирясова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович
Рождение ребёнка
04.09.1909
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кизерев (чарджоу) Св Во 21.04.1939 Петр Павлович
Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович
Рождение ребёнка
22.02.1912
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович
Рождение ребёнка
18.10.1914
Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович
Рождение ребёнка
14.05.1917
Сын: Кизирев Константин Павлович
Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович
Рождение ребёнка
14.02.1922
Дочь: Логинова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович
Рождение ребёнка
25.10.1924
Отец ребёнка: Кизирев Павел Федорович
Смерть
10.12.1944
Никитино Барановский р-н Ульяновская область