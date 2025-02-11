Кизирев Яков Уч. Вов Павлович
мужской, родился 25.10.1924
умер 2005, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать(Дорогова) Матрена Мироновна15.03.1881 г.р.
ОтецКизирев Павел Федорович27.08.1882 г.р.
Дети
Кизирев Павел Яковлевич1952 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1924
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Анна
Смерть
2005
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область