Кизирев Яков Уч. Вов Павлович 25.10.1924 — найти родственников по фамилии на Familio

Кизирев Яков Уч. Вов Павлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.10.1924

умер 2005, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Дорогова) Матрена Мироновна15.03.1881 г.р.
Отец
Кизирев Павел Федорович27.08.1882 г.р.
Дети
Кизирев Павел Яковлевич1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1924

Отец: Кизирев Павел Федорович

Мать: (Дорогова) Матрена Мироновна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Кизирев Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Анна

Смерть
2005
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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