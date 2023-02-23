Агафья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти27.12.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1845
Сын: Сорокин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Сорокин - Никашкин Алексей Никитин
Рождение ребёнка
15.05.1848
Сын: Никашкин- Сорокин Федот Алексеевич
Отец ребёнка: Сорокин - Никашкин Алексей Никитин
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сорокин Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Сорокин - Никашкин Алексей Никитин
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дойкина Степанида Алексеева
Отец ребёнка: Сорокин - Никашкин Алексей Никитин
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Евлампия Алексеевна
Отец ребёнка: Сорокин - Никашкин Алексей Никитин
Рождение ребёнка
21.01.1860
Дочь: Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Сорокин - Никашкин Алексей Никитин
Смерть
27.12.1864