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Агафья Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

27.12.1864

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1845

Сын: Сорокин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Сорокин - Никашкин Алексей Никитин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1848

Сын: Никашкин- Сорокин Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Сорокин - Никашкин Алексей Никитин

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сорокин Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Сорокин - Никашкин Алексей Никитин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дойкина Степанида Алексеева

Отец ребёнка: Сорокин - Никашкин Алексей Никитин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Евлампия Алексеевна

Отец ребёнка: Сорокин - Никашкин Алексей Никитин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1860

Дочь: Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Сорокин - Никашкин Алексей Никитин

Смерть
27.12.1864
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