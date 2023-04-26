Никашкин- Сорокин Федот Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1848
Дата смерти11.01.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1848
Бракосочетание
13.11.1866
Жена: Мария Семенова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Дорогова Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
25.05.1871
Сын: Никашкин- Сорокин Никита Федорович
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
22.03.1874
Дочь: Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
05.10.1877
Сын: Никашкин- Сорокин Сергей Федорович
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
16.12.1879
Сын: Никашкин- Сорокин Данил Федорович
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
05.03.1883
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Мария Семенова
Рождение ребёнка
28.06.1890
Сын: Никашкин Сорокин (в Сибири В 1918) Павел Федорович
Мать ребёнка: Мария Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Семенова
Смерть
11.01.1892
Причина смерти: простуда