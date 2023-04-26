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Никашкин- Сорокин Федот Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1848

Дата смерти

11.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1848

Отец: Сорокин - Никашкин Алексей Никитин

Мать: Агафья Николаева

Бракосочетание
13.11.1866

Жена: Мария Семенова

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Дорогова Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Мария Семенова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1871

Сын: Никашкин- Сорокин Никита Федорович

Мать ребёнка: Мария Семенова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.03.1874

Дочь: Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Мария Семенова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1877

Сын: Никашкин- Сорокин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Мария Семенова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1879

Сын: Никашкин- Сорокин Данил Федорович

Мать ребёнка: Мария Семенова

Рождение ребёнка
05.03.1883

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Мария Семенова

Рождение ребёнка
28.06.1890

Сын: Никашкин Сорокин (в Сибири В 1918) Павел Федорович

Мать ребёнка: Мария Семенова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Семенова

Смерть
11.01.1892
Причина смерти: простуда
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