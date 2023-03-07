Дорогова (Никашкина кр. 29.03.1916) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогова (Никашкина кр. 29.03.1916) Пелагея Федоровна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Никашкин- Сорокин Федот Алексеевич

Мать: Мария Семенова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.?.1887

Муж: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин

Рождение ребёнка
09.01.1888

Дочь: Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1891

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1894

Сын: Дорогов Переселн В 1930 Чарджоу Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин

Рождение ребёнка
09.09.1896

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин

Рождение ребёнка
11.03.1898

Сын: Дорогов Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин

Рождение ребёнка
20.08.1901

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1902

Сын: Дорогов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин

Рождение ребёнка
05.12.1904

Сын: Дорогов (чардж. Обл. Керки) Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин

Рождение ребёнка
13.05.1907

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин

Рождение ребёнка
04.10.1910

Сын: Дорогов (пересел. В 1930 Чарджоу) Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин

Рождение ребёнка
02.05.1913

Сын: Дорогов Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин

Рождение ребёнка
14.09.1914

Дочь: Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин

Смерть
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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