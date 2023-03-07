Дорогова (Никашкина кр. 29.03.1916) Пелагея Федоровна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Никашкин- Сорокин Федот Алексеевич
Мать: Мария Семенова
Бракосочетание
25.?.1887
Рождение ребёнка
09.01.1888
Дочь: Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин
Рождение ребёнка
12.07.1891
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин
Рождение ребёнка
15.02.1894
Рождение ребёнка
09.09.1896
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин
Рождение ребёнка
11.03.1898
Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин
Рождение ребёнка
20.08.1901
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин
Рождение ребёнка
14.10.1902
Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин
Рождение ребёнка
05.12.1904
Рождение ребёнка
13.05.1907
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин
Рождение ребёнка
04.10.1910
Рождение ребёнка
02.05.1913
Сын: Дорогов Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин
Рождение ребёнка
14.09.1914
Дочь: Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин
Смерть
Неизвестно