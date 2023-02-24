Дорогов переселн в 1930 Чарджоу Федор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогов переселн в 1930 Чарджоу Федор Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1894

Отец: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин

Мать: Дорогова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
20.11.1912

Сын: Дорогов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Фекла Филипповна

Бракосочетание
20.?.1912

Жена: Фекла Филипповна

Рождение ребёнка
27.10.1914

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Фекла Филипповна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Дорогов Чарджоу Николай Федорович

Мать ребёнка: Фекла Филипповна

Смерть
Неизвестно
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