Дорогов переселн в 1930 Чарджоу Федор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1894
Рождение ребёнка
20.11.1912
Мать ребёнка: Фекла Филипповна
Бракосочетание
20.?.1912
Жена: Фекла Филипповна
Рождение ребёнка
27.10.1914
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Фекла Филипповна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Дорогов Чарджоу Николай Федорович
Мать ребёнка: Фекла Филипповна
Смерть
Неизвестно