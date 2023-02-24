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Дорогов Алексей Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1898

Отец: Дорогов Св. 7.02.1916 Дмитрий Ильин

Мать: Дорогова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Дорогов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Дорогова Агафья Захаровна

(Туркменская ССР, г.Киркичи)?
Рождение ребёнка
1925

Сын: Дорогов (чарджоу, Керки) Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Дорогова Агафья Захаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Дорогов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Дорогова Агафья Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогова Агафья Захаровна

Смерть
Неизвестно
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