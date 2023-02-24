Дорогов Алексей Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1898
Рождение ребёнка
1921
Сын: Дорогов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Дорогова Агафья Захаровна
(Туркменская ССР, г.Киркичи)?
Рождение ребёнка
1925
Сын: Дорогов (чарджоу, Керки) Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Дорогова Агафья Захаровна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Дорогова Агафья Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно