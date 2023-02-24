Дорогова (Старкина) Агафья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогова (Старкина) Агафья Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1899

Отец: Старкин Захар Яковлевич

Мать: Старкина Ефимия Максимовна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Дорогов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Дорогов Алексей Дмитриев

(Туркменская ССР, г.Киркичи)?
Рождение ребёнка
1925

Сын: Дорогов (чарджоу, Керки) Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Дорогов Алексей Дмитриев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Дорогов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Дорогов Алексей Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов Алексей Дмитриев

Смерть
Неизвестно
г.Чарджоу
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