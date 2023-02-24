Дорогова (Старкина) Агафья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1899
Рождение ребёнка
1921
Сын: Дорогов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Дорогов Алексей Дмитриев
(Туркменская ССР, г.Киркичи)?
Рождение ребёнка
1925
Сын: Дорогов (чарджоу, Керки) Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Дорогов Алексей Дмитриев
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Дорогов Алексей Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Чарджоу