Старкина (Дорогова) Ефимия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Дорогов Максим Дмитриевич
Мать: Прасковья Андреевна
Дочь: Паляева Зиновия (Зинаида) Захаровна
Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич
Сын: Старкин Алексей Захарович
Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич
Дочь: Ксения Захаровна
Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич
Дочь: Акилина Захаровна
Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич
Дочь: Анна Захаровна
Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич
Дочь: Дорогова Агафья Захаровна
Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич
Сын: Старкин Алексей Захарович
Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич
Дочь: Игушкина Пелагея Захаровна
Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич
Дочь: Наумова Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич
Сын: Старкин Св Во 13.02.1934 И 27.10.1939 Георгий (Егор) Захарович
Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич