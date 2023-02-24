Старкина (Дорогова) Ефимия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Дорогова) Ефимия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1867

Отец: Дорогов Максим Дмитриевич

Мать: Прасковья Андреевна

Бракосочетание
13.?.1886

Муж: Старкин Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
10.10.1888

Дочь: Паляева Зиновия (Зинаида) Захаровна

Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.03.1891

Сын: Старкин Алексей Захарович

Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
15.01.1894

Дочь: Ксения Захаровна

Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1896

Дочь: Акилина Захаровна

Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1897

Дочь: Анна Захаровна

Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1899

Дочь: Дорогова Агафья Захаровна

Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
23.03.1903

Сын: Старкин Алексей Захарович

Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1905

Дочь: Игушкина Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.06.1908

Дочь: Наумова Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
23.05.1911

Сын: Старкин Св Во 13.02.1934 И 27.10.1939 Георгий (Егор) Захарович

Отец ребёнка: Старкин Захар Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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