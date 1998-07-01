Игушкина (Старкина) Пелагея Захаровна
Место рождения
Дата рождения01.10.1905
Дата смерти01.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905
Рождение ребёнка
12.11.1932
Сын: Игушкин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Игушкин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
28.09.1935
Рождение ребёнка
25.03.1938
Рождение ребёнка
?.06.1940
Отец ребёнка: Игушкин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
01.04.1944
Дочь: Старкина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Игушкин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
27.04.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1998
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно