Старкина (Игушкина) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1944
Дата смерти26.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1944
Рождение ребёнка
04.02.1970
Отец ребёнка: Старкин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.2014
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Николаевка, Россия