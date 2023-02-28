Старкин Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения03.05.1940
Дата смерти10.04.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1940
Отец: Старкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
04.02.1970
Мать ребёнка: Старкина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
03.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старкина Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.1976
Причина смерти: суицид
Похороны
Неизвестно