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Старкин Иван Федорович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.06.1910

Дата смерти

16.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1910

Отец: Старкин Св О Бр. 27.01.1964 Федор Данилович

Мать: Старкина Александра Ларионовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.05.1940

Сын: Старкин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Старкина Надежда Макаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старкин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Старкина Надежда Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкина Надежда Макаровна

Смерть
16.01.1943
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл, д.Марьино, Мгинский рр.
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