Старкин Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкин Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старкин Иван Федорович

Мать: Старкина Надежда Макаровна

Рождение ребёнка
11.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина Раиса

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старкина Галина Викторовна

Мать ребёнка: Старкина Раиса

Смерть
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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