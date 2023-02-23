Старкина Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старкина Галина Викторовна
Отец ребёнка: Старкин Виктор Иванович
Смерть
Неизвестно