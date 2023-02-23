Старкина Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркина Раиса

Старкина Раиса

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Виктор Иванович

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старкина Галина Викторовна

Отец ребёнка: Старкин Виктор Иванович

Смерть
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close