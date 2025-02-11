Старкина Надежда Макаровна 15.02.1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкина Надежда Макаровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 15.02.1913

умерла 24.01.1969, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Старкин Иван Федорович10.06.1910 г.р.
Дети
Старкин Анатолий Иванович03.05.1940 г.р.
Старкин Виктор ИвановичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старкин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Старкин Иван Федорович

Рождение ребёнка
03.05.1940

Сын: Старкин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Старкин Иван Федорович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
24.01.1969
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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