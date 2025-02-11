Старкина Надежда Макаровна
женский, родилась 15.02.1913
умерла 24.01.1969, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Старкин Иван Федорович10.06.1910 г.р.
Дети
Старкин Анатолий Иванович03.05.1940 г.р.
Старкин Виктор ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Старкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
03.05.1940
Сын: Старкин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Старкин Иван Федорович
Смерть
24.01.1969
Похороны
Неизвестно