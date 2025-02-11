(Старкина) Акилина Захаровна 12.06.1896 — найти родственников по фамилии на Familio

(Старкина) Акилина Захаровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 12.06.1896, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 19.06.1896, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Старкин Захар Яковлевич07.09.1868 г.р.
Мать
Старкина (Дорогова) Ефимия Максимовна08.09.1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1896

Отец: Старкин Захар Яковлевич

Мать: Старкина (Дорогова) Ефимия Максимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
19.06.1896
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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