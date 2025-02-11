(Старкина) Акилина Захаровна
женский, родилась 12.06.1896, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 19.06.1896, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСтаркин Захар Яковлевич07.09.1868 г.р.
МатьСтаркина (Дорогова) Ефимия Максимовна08.09.1867 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1896
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.06.1896
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область