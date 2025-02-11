Старкин Керкичи Св Во 13.02.1934 И 27.10.1939 Георгий (Егор) Захарович 23.05.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкин Керкичи Св Во 13.02.1934 И 27.10.1939 Георгий (Егор) Захарович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 23.05.1911, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 27.01.1943, Аристово, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Отец
Старкин Захар Яковлевич07.09.1868 г.р.
Мать
Старкина (Дорогова) Ефимия Максимовна08.09.1867 г.р.
Супруги
Старкина Матрена Степановна (Григорьевна) ?1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1911

Отец: Старкин Захар Яковлевич

Мать: Старкина (Дорогова) Ефимия Максимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкина Матрена Степановна (Григорьевна) ?

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина Матрена Степановна (Григорьевна) ?

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старкина Матрена Степановна (Григорьевна) ?

Смерть
27.01.1943
Аристово, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Похороны
Неизвестно

братская могила 21-4

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