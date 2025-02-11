Старкин Керкичи Св Во 13.02.1934 И 27.10.1939 Георгий (Егор) Захарович
мужской, родился 23.05.1911, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 27.01.1943, Аристово, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
ОтецСтаркин Захар Яковлевич07.09.1868 г.р.
МатьСтаркина (Дорогова) Ефимия Максимовна08.09.1867 г.р.
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1911
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старкина Матрена Степановна (Григорьевна) ?
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старкина Матрена Степановна (Григорьевна) ?
Смерть
27.01.1943
Аристово, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно