Старкина Матрена Степановна (Григорьевна) ?

Старкина Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина Матрена Григорьевна

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Место рождения

Никитино Барановский р-н Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино Барановский р-н Ульяновская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Св Во 13.02.1934 И 27.10.1939 Георгий (Егор) Захарович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Св Во 13.02.1934 И 27.10.1939 Георгий (Егор) Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Св Во 13.02.1934 И 27.10.1939 Георгий (Егор) Захарович

Смерть
Неизвестно
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