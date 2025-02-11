Старкина Матрена Степановна (Григорьевна) ? 1910 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкина Матрена Степановна (Григорьевна) ?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1910, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Старкин Керкичи Св Во 13.02.1934 И 27.10.1939 Георгий (Егор) Захарович23.05.1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Керкичи Св Во 13.02.1934 И 27.10.1939 Георгий (Егор) Захарович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Керкичи Св Во 13.02.1934 И 27.10.1939 Георгий (Егор) Захарович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Керкичи Св Во 13.02.1934 И 27.10.1939 Георгий (Егор) Захарович

Смерть
Неизвестно

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