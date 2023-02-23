Старкина Матрена Степановна (Григорьевна) ?

Старкина Матрена Григорьевна
Место рожденияНикитино Барановский р-н Ульяновская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Никитино Барановский р-н Ульяновская область
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Св Во 13.02.1934 И 27.10.1939 Георгий (Егор) Захарович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Св Во 13.02.1934 И 27.10.1939 Георгий (Егор) Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно