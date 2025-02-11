Старкина Матрена Степановна (Григорьевна) ?
женский, родилась 1910, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Керкичи Св Во 13.02.1934 И 27.10.1939 Георгий (Егор) Захарович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Керкичи Св Во 13.02.1934 И 27.10.1939 Георгий (Егор) Захарович
Смерть
Неизвестно