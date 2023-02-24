Наумова (Старкина) Марфа Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1908
Дата смерти09.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1908
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Наумов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Наумов Александр Петрович
Отец ребёнка: Наумов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Наумов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Петр Николаевич
Смерть
09.04.1994
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область