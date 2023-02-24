Наумова (Старкина) Марфа Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Старкина) Марфа Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1908

Дата смерти

09.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1908

Отец: Старкин Захар Яковлевич

Мать: Старкина Ефимия Максимовна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Наумов Николай Петрович

Отец ребёнка: Наумов Петр Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Наумов Александр Петрович

Отец ребёнка: Наумов Петр Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Наумов Петр Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Петр Николаевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
09.04.1994
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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