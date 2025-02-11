Сюлаева (Наумова) Клавдия Петровна 1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюлаева (Наумова) Клавдия Петровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1939, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно, Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Мать
Наумова (Старкина) Марфа Захаровна26.06.1908 г.р.
Отец
Уч Вов Наумов Петр Николаевич15.01.1909 г.р.
Супруги
Сюлаев Юрий ВладимировичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Уч Вов Наумов Петр Николаевич

Мать: Наумова (Старкина) Марфа Захаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюлаев Юрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюлаев Юрий Владимирович

Смерть
Неизвестно
Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

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