Сюлаева (Наумова) Клавдия Петровна
женский, родилась 1939, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно, Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
МатьНаумова (Старкина) Марфа Захаровна26.06.1908 г.р.
ОтецУч Вов Наумов Петр Николаевич15.01.1909 г.р.
Супруги
Сюлаев Юрий ВладимировичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюлаев Юрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область