Наумов Николай Петрович
мужской, родился 1930, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1947, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьНаумова (Старкина) Марфа Захаровна26.06.1908 г.р.
ОтецУч Вов Наумов Петр Николаевич15.01.1909 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1930
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1947
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область