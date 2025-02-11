Наумов Николай Петрович 1930 — найти родственников по фамилии на Familio

Наумов Николай Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1930, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1947, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Наумова (Старкина) Марфа Захаровна26.06.1908 г.р.
Отец
Уч Вов Наумов Петр Николаевич15.01.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Уч Вов Наумов Петр Николаевич

Мать: Наумова (Старкина) Марфа Захаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1947
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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