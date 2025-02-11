Паляева (Старкина) Зиновия (Зинаида) Захаровна 10.10.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Паляева (Старкина) Зиновия (Зинаида) Захаровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 10.10.1888, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Старкин Захар Яковлевич07.09.1868 г.р.
Мать
Старкина (Дорогова) Ефимия Максимовна08.09.1867 г.р.
Супруги
Паляев Иван Ильич06.09.1889 г.р.
Дети
Паляев Павел Иванович08.12.1908 г.р.
Лёшина (Паляева) Евдокия Ивановна30.07.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1888

Отец: Старкин Захар Яковлевич

Мать: Старкина (Дорогова) Ефимия Максимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
09.11.1907

Муж: Паляев Иван Ильич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.12.1908

Сын: Паляев Павел Иванович

Отец ребёнка: Паляев Иван Ильич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.07.1910

Дочь: Лёшина (Паляева) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Паляев Иван Ильич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.07.1916

Сын: Паляев Илья Иванович

Отец ребёнка: Паляев Иван Ильич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1923

Сын: Паляев Яков Иванович

Отец ребёнка: Паляев Иван Ильич

Смерть
Неизвестно

Причина смерти: семья была раскулачена, выселена, по дороге умерла. Возможно дизентерия

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