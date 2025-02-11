Паляева (Старкина) Зиновия (Зинаида) Захаровна
женский, родилась 10.10.1888, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСтаркин Захар Яковлевич07.09.1868 г.р.
МатьСтаркина (Дорогова) Ефимия Максимовна08.09.1867 г.р.
Супруги
Паляев Иван Ильич06.09.1889 г.р.
Дети
Паляев Павел Иванович08.12.1908 г.р.
Лёшина (Паляева) Евдокия Ивановна30.07.1910 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1888
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1907
Муж: Паляев Иван Ильич
Рождение ребёнка
08.12.1908
Отец ребёнка: Паляев Иван Ильич
Рождение ребёнка
30.07.1910
Дочь: Лёшина (Паляева) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Паляев Иван Ильич
Рождение ребёнка
14.07.1916
Сын: Паляев Илья Иванович
Отец ребёнка: Паляев Иван Ильич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Паляев Яков Иванович
Отец ребёнка: Паляев Иван Ильич
Смерть
Неизвестно