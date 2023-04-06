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Паляев Иван Ильич

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1889

Отец: Паляев Илья Матвеев

Мать: Паляева Анна Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1907

Жена: Паляева Зиновия (Зинаида) Захаровна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.12.1908

Сын: Паляев Павел Иванович

Мать ребёнка: Паляева Зиновия (Зинаида) Захаровна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1910

Дочь: Лёшина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Паляева Зиновия (Зинаида) Захаровна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1916

Сын: Паляев Илья Иванович

Мать ребёнка: Паляева Зиновия (Зинаида) Захаровна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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