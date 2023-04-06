Паляев Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения06.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1889
Отец: Паляев Илья Матвеев
Мать: Паляева Анна Васильева
Бракосочетание
09.11.1907
Рождение ребёнка
08.12.1908
Мать ребёнка: Паляева Зиновия (Зинаида) Захаровна
Рождение ребёнка
30.07.1910
Дочь: Лёшина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Паляева Зиновия (Зинаида) Захаровна
Рождение ребёнка
14.07.1916
Сын: Паляев Илья Иванович
Мать ребёнка: Паляева Зиновия (Зинаида) Захаровна
Смерть
Неизвестно