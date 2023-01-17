Дорогов (Чарджоу, Керки) Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорогова Раиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорогова Раиса Тимофеевна
Смерть
Неизвестно
г.Жигулевск, Самарская область