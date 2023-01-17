Дорогов (Чарджоу, Керки) Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогов (Чарджоу, Керки) Григорий Алексеевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Дорогов Алексей Дмитриев

Мать: Дорогова Агафья Захаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорогова Раиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорогова Раиса Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
г.Жигулевск, Самарская область
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