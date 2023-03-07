Никашкин Сорокин (в Сибири в 1918) Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никашкин Сорокин (в Сибири в 1918) Павел Федорович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1890

Отец: Никашкин- Сорокин Федот Алексеевич

Мать: Мария Семенова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.?.1909

Жена: Мария Арсениева

Рождение ребёнка
02.10.1910

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Мария Арсениева

Смерть
Неизвестно
Место проживания: Краснодарский край Каплино.
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