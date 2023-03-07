Никашкин Сорокин (в Сибири в 1918) Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения28.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1890
Отец: Никашкин- Сорокин Федот Алексеевич
Мать: Мария Семенова
Бракосочетание
01.?.1909
Жена: Мария Арсениева
Рождение ребёнка
02.10.1910
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Мария Арсениева
Смерть
Неизвестно
Место проживания: Краснодарский край Каплино.