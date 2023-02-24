Никашкин- Сорокин Данил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикашкин- Сорокин Данил Федорович

Никашкин- Сорокин Данил Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1879

Дата смерти

09.07.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1879

Отец: Никашкин- Сорокин Федот Алексеевич

Мать: Мария Семенова

Бракосочетание
13.?.1898

Жена: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
29.07.1900

Дочь: Прасковья Даниловна

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
16.12.1903

Дочь: Анастасия Даниловна

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
01.11.1906

Сын: Сорокин Михаил Данилович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Смерть
09.07.1908
Причина смерти: заражения крови
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close