Никашкин- Сорокин Данил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1879
Дата смерти09.07.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1879
Отец: Никашкин- Сорокин Федот Алексеевич
Мать: Мария Семенова
Бракосочетание
13.?.1898
Жена: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
29.07.1900
Дочь: Прасковья Даниловна
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
16.12.1903
Дочь: Анастасия Даниловна
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
01.11.1906
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Смерть
09.07.1908
Причина смерти: заражения крови