(Атякшева) Пелагея Васильевна 04.05.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

(Атякшева) Пелагея Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 04.05.1877, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 29.10.1916, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Атякшев Василий 1Й Петрович1840 г.р.
Мать
Атякшева Анна Петровна/ Анна Егоровна1842 г.р.
Супруги
Никашкин-Сорокин Данила Билетный Солдат Федорович16.12.1879 г.р.
Дети
(Никашкина-Сорокина) Прасковья Даниловна29.07.1900 г.р.
(Никашкина-Сорокина) Анастасия Даниловна16.12.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1877

Отец: Атякшев Василий 1Й Петрович

Мать: Атякшева Анна Петровна/ Анна Егоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
13.11.1898

Муж: Никашкин-Сорокин Данила Билетный Солдат Федорович

Рождение ребёнка
29.07.1900

Дочь: (Никашкина-Сорокина) Прасковья Даниловна

Отец ребёнка: Никашкин-Сорокин Данила Билетный Солдат Федорович

Рождение ребёнка
16.12.1903

Дочь: (Никашкина-Сорокина) Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Никашкин-Сорокин Данила Билетный Солдат Федорович

Рождение ребёнка
01.11.1906

Сын: Сорокин Михаил Данилович

Отец ребёнка: Никашкин-Сорокин Данила Билетный Солдат Федорович

Смерть
29.10.1916
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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