(Атякшева) Пелагея Васильевна
женский, родилась 04.05.1877, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 29.10.1916, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАтякшев Василий 1Й Петрович1840 г.р.
МатьАтякшева Анна Петровна/ Анна Егоровна1842 г.р.
Супруги
Никашкин-Сорокин Данила Билетный Солдат Федорович16.12.1879 г.р.
Дети
(Никашкина-Сорокина) Прасковья Даниловна29.07.1900 г.р.
(Никашкина-Сорокина) Анастасия Даниловна16.12.1903 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1877
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.11.1898
Рождение ребёнка
29.07.1900
Дочь: (Никашкина-Сорокина) Прасковья Даниловна
Отец ребёнка: Никашкин-Сорокин Данила Билетный Солдат Федорович
Рождение ребёнка
16.12.1903
Дочь: (Никашкина-Сорокина) Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Никашкин-Сорокин Данила Билетный Солдат Федорович
Рождение ребёнка
01.11.1906
Отец ребёнка: Никашкин-Сорокин Данила Билетный Солдат Федорович
Смерть
29.10.1916
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область